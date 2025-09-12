Жителей Риги приглашают бесплатно научиться очень важным в современной жизни навыкам
Столица приглашает жителей записаться на бесплатные курсы, чтобы развить свои цифровые навыки и освоить различные электронные услуги, чтобы самостоятельно ими пользоваться.
Обучение предназначено для людей в возрасте от 16 до 75+ лет и проводится на трёх уровнях:
- 1 уровень: базовые цифровые навыки — основы работы с компьютером и смартфоном, использование интернета и электронной почты, а также основы цифровой безопасности;
- 2 уровень: базовые навыки — управление файлами, критическое мышление, медиаграмотность, использование интернет-банка, WhatsApp, авторизация и электронная идентификация, покупки в интернете;
- 3 уровень: средний уровень цифровых навыков — э-подпись, э-адрес, э-услуги, э-здоровье, система электронного декларирования, информационная грамотность.
Обучение каждому уровню длится восемь академических часов и реализуется в течение двух дней по четыре часа в день.
Больше о проекте можно узнать на сайте digiprasmes.lv или позвонив в единый центр Рижской думы по телефону 80001201. Занятия будут проходить в разных местах по всей Риге. Узнать о ближайшем или наиболее удобном месте обучения, а также зарегистрироваться, предъявив удостоверение личности, можно в клиентских центрах Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs или на сайте www.stars.gov.lv.
Обучение доступно в разных форматах: очно, онлайн под руководством преподавателя-наставника или в формате самообучения. За успешно освоенный уровень программы участники получают цифровой сертификат. Проект продлится до 30 апреля 2026 года.
Otkrito.lv уже писал о том, что пожилые люди в Латвии уверенно входят в цифровую эру и пользуются интернетом.