Жителей Риги приглашают бесплатно научиться очень важным в современной жизни навыкам

Столица приглашает жителей записаться на бесплатные курсы, чтобы развить свои цифровые навыки и освоить различные электронные услуги, чтобы самостоятельно ими пользоваться.

Обучение предназначено для людей в возрасте от 16 до 75+ лет и проводится на трёх уровнях:

  • 1 уровень: базовые цифровые навыки — основы работы с компьютером и смартфоном, использование интернета и электронной почты, а также основы цифровой безопасности;
  • 2 уровень: базовые навыки — управление файлами, критическое мышление, медиаграмотность, использование интернет-банка, WhatsApp, авторизация и электронная идентификация, покупки в интернете;
  • 3 уровень: средний уровень цифровых навыков — э-подпись, э-адрес, э-услуги, э-здоровье, система электронного декларирования, информационная грамотность.

Обучение каждому уровню длится восемь академических часов и реализуется в течение двух дней по четыре часа в день.

Больше о проекте можно узнать на сайте digiprasmes.lv или позвонив в единый центр Рижской думы по телефону 80001201. Занятия будут проходить в разных местах по всей Риге. Узнать о ближайшем или наиболее удобном месте обучения, а также зарегистрироваться, предъявив удостоверение личности, можно в клиентских центрах Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs или на сайте www.stars.gov.lv.

Обучение доступно в разных форматах: очно, онлайн под руководством преподавателя-наставника или в формате самообучения. За успешно освоенный уровень программы участники получают цифровой сертификат. Проект продлится до 30 апреля 2026 года.

