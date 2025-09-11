Полицейские в Риге просят людей помочь раскрыть "страшное" преступление - в соцсетях недоумевают
Рижская полиция самоуправления опубликовала в соцсетях фото женщины, оставившей пакет с вещами рядом с контейнером, и возбудила против нее административное дело — соцсети в ответ возмутились.
Рижская муниципальная полиция опубликовала в социальных сетях фотографии женщины, которая 15 июня, в промежутке между 14:13 и 14:20, на улице Алекша, 7, оставила пакет с вещами рядом с контейнером для отходов, а не выбросила внутрь. Сотрудники полиции попросили жителей помочь в ее опознании, указав телефоны для связи. Как пояснили в полиции, в отношении женщины начат административный процесс по первой части 43-й статьи закона «Об обращении с отходами» — за то, что она не приняла участие в муниципальной системе утилизации бытового мусора. За это физическому лицу грозит штраф до 750 евро.
Однако публикация вызвала противоположный эффект: пользователи соцсетей не поддержали полицейских, а обрушились на них с критикой.
Вот лишь некоторые комментарии:
- «Меня редко чем можно удивить, но это уже граничит с идиотизмом. Зачем позорить своё учреждение такими постами? Там ведь видно, что это маленький пакетик с одеждой, а не мусор. Возможно, женщина перебрала шкаф и сложила хорошие вещи, которые ей не нужны, в пакет — с мыслью, что кому-то пригодятся. Многие так делают — оставляют книги, обувь, одежду у контейнеров. Лучше бы полиция занималась реальной работой, а не следила за людьми возле мусорников и клеила бессмысленные штрафы за парковку».
- «Ну прямо преступление века».
- «Хорошо, что других проблем нет — полиция теперь дежурит у мусорных баков».
- «Тех ребят, что ограбили магазин часов, уже нашли?»
- «Надеюсь, в пакете было что-то очень опасное или запрещённое, раз полиция и соцсети подключены к такому “преступлению”».
- «Красивая девушка, оставьте её в покое. Ищите настоящих преступников, а не девушек с пакетами».
- «А может, она специально оставила рядом, чтобы кто-то мог взять вещи, если нужно. Ведь это могут быть обувь или одежда».