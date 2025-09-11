Полицейские в Риге просят людей помочь раскрыть "страшное" преступление - в соцсетях недоумевают

Рижская муниципальная полиция опубликовала в социальных сетях фотографии женщины, которая 15 июня, в промежутке между 14:13 и 14:20, на улице Алекша, 7, оставила пакет с вещами рядом с контейнером для отходов, а не выбросила внутрь. Сотрудники полиции попросили жителей помочь в ее опознании, указав телефоны для связи. Как пояснили в полиции, в отношении женщины начат административный процесс по первой части 43-й статьи закона «Об обращении с отходами» — за то, что она не приняла участие в муниципальной системе утилизации бытового мусора. За это физическому лицу грозит штраф до 750 евро.