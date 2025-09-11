Хотели как лучше... В Краславском крае детеныш рыси пострадал от человеческой "заботы"
В Краславском крае местные жители нашли истощённого рысенка, содержавшегося в неволе. Неправильный уход привел к тяжелым травмам, и теперь специалисты Рижского зоопарка борются за его жизнь и восстановление.
На прошлой неделе в Краславском крае, в Комбулю, местные жители нашли обессиленного и раненого детеныша рыси, который, судя по поведению, содержался в неволе, сообщил агентству LETA старший эксперт отдела охраны диких видов Управления охраны природы (DAP) Рихард Микелсонс.
По данным DAP, «спасатели» надели на животное ошейник и поводок, кормили его неподходящей пищей и лечили травмы на лапах, не обладая должными знаниями.
Специалисты DAP и Рижского зоопарка, осмотрев рысенка, констатировали, что у него серьезные проблемы со здоровьем — животное истощено, на подушечках лап есть раны, время от времени оно трясет ногами и телом. Наблюдая за животным, специалисты заключили, что оно уже некоторое время находилось в неволе — рысенок вел себя необычно спокойно в присутствии человека, позволял себя гладить и без опаски зашел в транспортировочную клетку, что нетипично для примерно трех-четырехмесячной рыси, выросшей в дикой природе, и свидетельствует о длительном контакте с людьми, объяснил Микелсонс.
Он подчеркнул, что этот случай с рысенком показывает, насколько губительными для дикого животного могут быть попытки его приручения — в результате рысь оказалась истощенной, раненой и лишенной жизненно важного естественного инстинкта. Такое животные не являются домашними питомцами, и их нельзя держать в неволе, подчеркивает DAP. Столкнувшись с детенышем дикого животного, оказавшимся в беспомощном состоянии, правильным действием было бы проконсультироваться со специалистами, а не пытаться взять его на попечение. В 95% случаев помощь им вовсе не требуется, отмечает Микелсонс.
Сейчас в Рижском зоопарке рысенку обеспечивают интенсивный ветеринарный уход и реабилитацию. Специалисты борются за его жизнь.