"Не может взрослый человек просто так выпасть из окна": жильцы дома в Валмиере в шоке от смерти молодого соседа

Женщина называет соседа своим единомышленником — интеллигентным и общительным человеком. Проблем с алкоголем у него не было. Лишь изредка за последние семь лет Расма видела его чуть более разговорчивым, чем обычно. Никаких признаков депрессии или мыслей о самоубийстве от Раймонда она никогда не слышала: «Что касается разговоров или мыслей — ничего подобного. Он никогда не жаловался на жизнь, на то, что нет денег, или что-то в этом роде. Но ничего подобного не говорил».