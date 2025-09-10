"Не может взрослый человек просто так выпасть из окна": жильцы дома в Валмиере в шоке от смерти молодого соседа
В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома тяжело переживают случившееся, ведь от соседа такого никто не ожидал — погибший был дворником дома, умным, открытым и доброжелательным человеком. Местным жителям трудно поверить, что это могла быть самоубийство.
Мужчина лежал на земле в луже собственной крови. Он выпал из окна пятого этажа и, к сожалению, не выжил. Эта страшная трагедия произвела на жильцов дома глубокое впечатление, сообщает «Degpunktā». Один из соседей даже видел сам момент падения: «Я сидел в комнате и увидел. Подумал — может, выбросили мусор с балкона. Потом увидел скорую и полицию. Подошёл и понял, что произошло».
«Я был в гараже, услышал глухой удар. Подумал — упало тяжёлое яблоко. Потом увидел, что подъехала полиция», — рассказывает житель соседнего дома.
«Это ужасно. Увидела в окно, что мужчина лежал голый — без рубашки, без обуви. Не знаю, выпал он или прыгнул. Ну не может взрослый человек просто так выпасть из окна», — говорит жительница четвёртого этажа Марите.
Погибшего звали Раймонд. Он работал дворником, ему было около 30 лет, жил вместе с матерью на пятом этаже. Соседи описывают его как своеобразного человека, но более яркий портрет рисует Расма, жительница первого этажа, чьи дети когда-то дружили с Раймондом. Мужчина время от времени её навещал, и у женщины о нём только хорошие воспоминания: «Мы часто встречались. Он был дворником, а я много раз выгуливала собаку. Он заходил ко мне, мы разговаривали о музыке, вере, смысле жизни. С ним было интересно говорить».
Женщина называет соседа своим единомышленником — интеллигентным и общительным человеком. Проблем с алкоголем у него не было. Лишь изредка за последние семь лет Расма видела его чуть более разговорчивым, чем обычно. Никаких признаков депрессии или мыслей о самоубийстве от Раймонда она никогда не слышала: «Что касается разговоров или мыслей — ничего подобного. Он никогда не жаловался на жизнь, на то, что нет денег, или что-то в этом роде. Но ничего подобного не говорил».
Жители также расходятся во мнении, был ли это несчастный случай, самоубийство или же смерть Раймонда связана с чем-то более загадочным. Государственная полиция возбудила уголовный процесс и будет выяснять истинные обстоятельства трагедии.