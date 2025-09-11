Эксперт: "Многие только сейчас поняли, что избежать потрясений нам не удастся"

«С каждым годом растёт число компаний, которые серьёзно работают над тем, чтобы практически подготовиться к кризисным ситуациям. Многие только сейчас поняли, что избежать потрясений нам не удастся, поэтому лучше начать действовать заранее. Мы сможем быть готовы к кризисным ситуациям только тогда, когда будем сотрудничать — и бизнес, и государственный сектор, и более широкое общество», — подчеркнул Ванагс.