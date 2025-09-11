Эксперт: "Многие только сейчас поняли, что избежать потрясений нам не удастся"
Хотя вопросы устойчивости давно обсуждаются, опрос Norstat показал: лишь 19% латвийцев участвовали в учениях по гражданской защите, тогда как 80% этого не делали. Эксперты предупреждают - страна и её жители к кризисам не готовы.
Многие считают, что Латвия — государство, его жители и предприятия — готовы к кризисным ситуациям. К сожалению, новый анализ показывает обратное. Согласно опросу жителей Латвии, проведённому Norstat, только 19% латвийцев в прошлом году участвовали в каких-либо учениях по гражданской защите или кризисам, тогда как 80% этого не делали, — отметил член правления Североевропейской организации устойчивости CIREN (Civilian Resilience Nordic) Янис Ванагс.
«С каждым годом растёт число компаний, которые серьёзно работают над тем, чтобы практически подготовиться к кризисным ситуациям. Многие только сейчас поняли, что избежать потрясений нам не удастся, поэтому лучше начать действовать заранее. Мы сможем быть готовы к кризисным ситуациям только тогда, когда будем сотрудничать — и бизнес, и государственный сектор, и более широкое общество», — подчеркнул Ванагс.
Вчера в Национальной библиотеке в Риге впервые прошёл Североевропейский саммит по устойчивости, на котором участников познакомили с руководством «Готовность и действия компаний в случае войны». При его создании учитывался и опыт Украины, где компании во время войны сталкиваются с различными вызовами.
Практическое руководство для компаний издано организацией CIREN, которая также является организатором саммита. Оно предназначено для владельцев и руководителей предприятий, желающих подготовить свои организации к возможным угрозам государству, а также с помощью своих ресурсов быть полезными в обороне страны.
Североевропейский саммит по устойчивости собрал лидеров из бизнеса, академической среды, государственного управления, оборонной и технологической сфер для укрепления устойчивости общества и готовности к кризисам. Участники саммита обменялись последним опытом и искали новые подходы к укреплению экономической деятельности, управляемой компаниями инфраструктуры, организационной готовности к чрезвычайным ситуациям, а также к помощи жителям Скандинавии и Балтии противостоять гибридным угрозам и нетрадиционным методам агрессии.
Цель CIREN — повысить способности жителей и организаций Северной Европы в случае фактических или потенциальных природных катастроф, терроризма, гибридных угроз/«серой зоны», военных действий или других антропогенных катастроф, а также способствовать большей устойчивости, укрепляя меры по снижению угроз и подготовке, реагированию на чрезвычайные ситуации и обеспечению непрерывности и восстановления деятельности.