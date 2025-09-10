Ковид не спит: показатели заболеваемости Covid-19 в Латвии растут

Эпидемиологи ожидают, что показатели заболеваемости вырастут, сообщает Lsm.lv. "Я бы сказал, что становится неспокойно, потому что в последнее время мы сталкиваемся с ковид-пациентами. И у нас их несколько. Наиболее тяжело это заболевание поражает пациентов с иммунносупрессией, которым сложнее с ним справиться. Но наметилась новая тенденция: поступают пациенты с ухудшением хронических заболеваний именно после перенесенного в домашних условиях ковида - с температурой, кашлем, без видимых изменений в иммунитете. Мы не видим у них повреждений легких, как в 2021 году. Но видим таких, у кого изменился иммунитет", - пояснила и. о. руководителя Центра легочных заболеваний и торакальной хирургии Клинической университетской больницы им. Паулса Страдиня Зайга Кравале.