Ковид не спит: показатели заболеваемости Covid-19 в Латвии растут
В латвийских больницах растет число пациентов c Covid-19, у некоторых течение заболевания тяжелое, есть и несколько смертельных исходов. Пожилые пациенты с хроническими заболеваниями умерли именно после того, как заразились сезонной коронавирусной инфекцией.
Эпидемиологи ожидают, что показатели заболеваемости вырастут, сообщает Lsm.lv. "Я бы сказал, что становится неспокойно, потому что в последнее время мы сталкиваемся с ковид-пациентами. И у нас их несколько. Наиболее тяжело это заболевание поражает пациентов с иммунносупрессией, которым сложнее с ним справиться. Но наметилась новая тенденция: поступают пациенты с ухудшением хронических заболеваний именно после перенесенного в домашних условиях ковида - с температурой, кашлем, без видимых изменений в иммунитете. Мы не видим у них повреждений легких, как в 2021 году. Но видим таких, у кого изменился иммунитет", - пояснила и. о. руководителя Центра легочных заболеваний и торакальной хирургии Клинической университетской больницы им. Паулса Страдиня Зайга Кравале.
Сейчас в латвийских стационарах 97 зараженных ковидом пациентов, для половины это основной диагноз. Еще 15 пациентов с Covid-19 лечатся в Латвийском инфектологическом центре под эгидой Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ). "Если сначала были пациенты без повреждений легких, то сегодня уже пятеро - с кислородной зависимостью, двусторонней пневмонией, дыхательной недостаточностью", - рассказала главврач Байба Розентале.
В последние недели растет и число летальных исходов. РВКУБ на этой неделе сообщила о трех умерших от Covid-19. Всем было более 80 лет, старшему - 89, и у всех имелось хронические заболевания. Однако болеют и молодые пациенты. Главный признак - слабость.