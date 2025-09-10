НАТО возвращается к теме устойчивости общества - уроки Украины для Европы

Внимание НАТО к теме устойчивости приковано с 2014 года, когда Россия незаконно аннексировала Крым и вторглась в Восточную Украину, заявила министр. "С начала полномасштабного вторжения 2022 года уже было понятно, что это была лишь подготовка", - добавила она. По словам Браже, если страны Балтии и Польша еще в 2014 году подчеркивали, насколько важны готовность и оперативное реагирование, то НАТО о чем-то таком в последний раз задумывалась во времена холодной войны.