"Стоит как один столб в Риге": мэр Валмиеры сравнил цену местного парка с инфраструктурой столицы
Председатель Валмиерской думы Янис Байкс в эфире TV24 заявил, что самоуправления способны создавать масштабные проекты развития, однако в масштабах всей страны отсутствует единая стратегия. В пример он привёл индустриальный парк Валмиеры с железнодорожной веткой — единственный проект такого масштаба в Латвии, где уже арендованы 50 из 60 гектаров территории.
В передаче TV24 «Naudas cena» председатель Валмиерской городской думы Янис Байкс, который также является заместителем председателя Союза самоуправлений Латвии от государственных городов, подчеркнул, что на уровне самоуправлений возможно создавать сильные проекты развития, однако в масштабах страны отсутствует единая стратегия.
В качестве примера Байкс привёл индустриальный парк Валмиеры с железнодорожной веткой, который сейчас является единственным проектом такого масштаба в Латвии. Территория индустриального парка составит 60 гектаров. «И это стоит ровно столько же, сколько сейчас один железнодорожный опорный столб в центре Риги», — отметил он.
Из этой площади уже 50 гектаров сданы в аренду предпринимателям, которые вскоре начнут строительство. «В экономику будет привлечён частный капитал, строители получат работу, и через пять лет на территории будут действовать заводы», — пояснил Байкс.
Предприниматель Гиртс Рунгайнис подчеркнул: «Валмиера и Лиепая — чемпионы. Они поняли, что у предпринимателей и политиков должно быть единое понимание. И тогда можно убедить и жителей в том, что развитие необходимо».
Для развития изначально нужны инвестиции, которые в долгосрочной перспективе обеспечивают новые рабочие места. «На государственном уровне, к сожалению, такого понимания нет», — сказал Рунгайнис, добавив, что Рига как крупнейший центр развития должна взять на себя роль локомотива, который тянет рост остальных регионов, однако в правительстве такого понимания пока нет.