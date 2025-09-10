Путин обеспокоился возвращением россиян с войны в Украине
Российского лидера Владимира Путина тревожат проблемы, которые может вызвать массовое возвращение ветеранов с войны в Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на экспертов и трех близких к Кремлю анонимных источника.
Все источники отметили, что сам Владимир Путин рассматривает перспективу массового возвращения военных, среди которых значительное число осужденных за тяжкие насильственные преступления, как «потенциальный риск, который он хочет тщательно контролировать, чтобы не допустить дестабилизации общества и созданной им политической системы».
Путин видит угрозу в том, что могут развиться процессы, подобные тем, что происходили в России с ветеранами войны в Афганистане, - в 1990-е годы многие из них влились в ряды организованной преступности.
Многие бывшие военные «никогда» не смогут зарабатывать столько, сколько им платят в действующей армии, признал один из источников. Другой добавил, что массовое возвращение ветеранов войны может быть опасно и для российской политической системы. Третий источник отметил, что Путин серьезно относится к собственной заявленной политике привлекать ветеранов войны как кандидатов на выборные должности.
Кремль, Минобороны РФ и Минюст отказались комментировать эту информацию.
Число российских военных, участвующих в войне в Украине, значительно превышает количество ветеранов восьмилетней афганской кампании. По оценкам британского политолога и специалиста по России Марка Галеотти, в начале 2025 года в этой войне на стороне России участвовали «возможно, более полутора миллионов мужчин и женщин». Около 700 тысяч военных, по словам самого Путина, находятся на фронте и сейчас.
От 120 до 180 тысяч человек ушли на войну из российских тюрем, сообщает Reuters, ссылаясь на данные Федеральной службы исполнения наказаний РФ и оценки украинской разведки.