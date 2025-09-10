Путин обеспокоился возвращением россиян с войны в Украине

Число российских военных, участвующих в войне в Украине, значительно превышает количество ветеранов восьмилетней афганской кампании. По оценкам британского политолога и специалиста по России Марка Галеотти, в начале 2025 года в этой войне на стороне России участвовали «возможно, более полутора миллионов мужчин и женщин». Около 700 тысяч военных, по словам самого Путина, находятся на фронте и сейчас.