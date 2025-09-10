Латвийский стартап FitRadar запускает инновационное фитнес-приложение. В чем суть?
Латвийский стартап FitRadar, созданный командой местных разработчиков, представил уникальное мобильное приложение, объединяющее тренеров и любителей спорта в единой цифровой среде. Проект уже доступен на iOS и Android и выходит на международный рынок с амбициозными планами роста.
Приложение FitRadar - инновационное цифровое решение, способствующее популяризации спорта и здорового образа жизни. Оно позволяет пользователям находить и организовывать совместные тренировки, создавать группы по интересам, а также подключаться к офлайн-занятиям в любом месте и в любое время.
Для тренеров FitRadar открывает новые возможности: они могут зарабатывать на проведении платных тренировок, расширять аудиторию и строить персональные спортивные сообщества. Для обычных пользователей приложение - это удобный способ собирать друзей, коллег или соседей для бесплатных тренировок и активного досуга.
"Мы верим, что спорт - это не только здоровье, но и общение. FitRadar позволяет легко находить тренировки любого вида спорта рядом с вами или создавать собственные мероприятия", - отмечает сооснователь стартапа Андрис Жигановс.
Приложение уже сегодня охватывает более 55 видов спорта и фитнес-направлений, даёт возможность фильтровать события по времени, месту и уровню подготовки, а также интегрировано с Apple Pay, Google Pay и Stripe для удобных и быстрых платежей.
FitRadar был официально запущен 1 декабря 2024 года и уже успешно прошёл первый тестовый этап. Команда завершила отладку и начинает первую рекламную кампанию. Цель - достичь 5000 активных пользователей до конца 2025 года, а при привлечении инвестиций - значительно ускорить рост.