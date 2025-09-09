Кардиолог: в Латвии каждый год умирает население целого города от причин, которых можно избежать
Скрининг, здоровый образ жизни и своевременное применение медикаментов — если бы эти условия выполнялись, смертность в Латвии могла бы значительно снизиться. В настоящее время Латвия находится на последнем месте в Европе по уровню предотвратимой смертности, — печальную статистику в передаче TV24 "Ārsts atbild" озвучил профессор РСУ, кардиолог Андрис Скриде.
Предотвратимую смертность рассчитывают до 75-летнего возраста, определяя, сколько смертей на 100 000 жителей можно было бы избежать как медицинским путем — с помощью лекарств, вакцинации, так и профилактически — за счет здорового питания и образа жизни. К сожалению, Латвия по этому показателю занимает последнее место в Европе - подсчитано, что в стране на каждые 100 000 жителей можно было бы избежать 543 смертей в год.
«В других странах Европы это в среднем в два раза меньше», — рассказывает Скриде и добавляет, что в Латвии медицинским путем можно было бы предотвратить 200 случаев в год, а профилактически — 343 случая.
«Если посчитать относительно всего населения страны, которое превышает 1,8 миллиона, то я вычислил, что ежегодно мы могли бы предотвратить 9700 преждевременных смертей! Это огромная цифра! С учетом людей старше 75 лет в Латвии каждый год умирают 28 000 человек! Представьте себе: 9700 преждевременных смертей мы могли бы избежать! 9000 жителей — это ведь целый город!»
Профессор также перечислил основные причины смертей, которые можно предотвратить, придерживаясь здорового образа жизни: курение, инфаркт, алкоголь, хроническая обструктивная болезнь легких, инсульт, дорожно-транспортные происшествия и самоубийства. «Если вовремя принимать лекарства, проходить скрининг, то можно предотвратить такие заболевания, как инфаркт, рак толстой кишки, рак груди, инсульт, пневмония, повышенное давление и сахарный диабет. Это самые частые болезни, которых, благодаря достижениям современной медицины, можно избежать! Но для этого нужно вовремя идти к врачу и проходить скрининг!»