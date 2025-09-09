Кардиолог: в Латвии каждый год умирает население целого города от причин, которых можно избежать

Предотвратимую смертность рассчитывают до 75-летнего возраста, определяя, сколько смертей на 100 000 жителей можно было бы избежать как медицинским путем — с помощью лекарств, вакцинации, так и профилактически — за счет здорового питания и образа жизни. К сожалению, Латвия по этому показателю занимает последнее место в Европе - подсчитано, что в стране на каждые 100 000 жителей можно было бы избежать 543 смертей в год.