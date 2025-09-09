В Мадоне разыскивают пропавшего юношу: камеры зафиксировали его неадекватное поведение

Рано утром того дня, около 05:30, юноша вышел из дома на улице Иеву, направляясь к себе домой, но так туда и не добрался. Спустя несколько минут камеры наблюдения зафиксировали его в районе улиц Ригас, Я. Забера и Блауманя. На записи видно, что молодой человек вел себя странно: он бесцельно передвигался, бегал, размахивал руками, разговаривал сам с собой и пытался прятаться.