В Мадоне разыскивают пропавшего юношу: камеры зафиксировали его неадекватное поведение

2 сентября после 05:40 в Мадоне, в районе улиц Ригас, Я. Забера и Блауманя, был замечен молодой человек, чье поведение выглядело неадекватным.
Пропавший без вести в Мадоне Эмилс Липстовс, 2005 года рождения, который разыскивается со 2 сентября, был замечен камерой видеонаблюдения, и его поведение выглядело неадекватным.

Рано утром того дня, около 05:30, юноша вышел из дома на улице Иеву, направляясь к себе домой, но так туда и не добрался. Спустя несколько минут камеры наблюдения зафиксировали его в районе улиц Ригас, Я. Забера и Блауманя. На записи видно, что молодой человек вел себя странно: он бесцельно передвигался, бегал, размахивал руками, разговаривал сам с собой и пытался прятаться.

Государственная полиция обращается к водителям, которые утром 2 сентября проезжали по Мадоне и использовали видеорегистраторы, с просьбой проверить записи — возможно, на них попал пропавший парень. С аналогичной просьбой правоохранители обращаются и к жителям города и его окрестностей, у которых установлены камеры наблюдения на территории частных домов.

Со 2 сентября разыскивается пропавший без вести Эмилс.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Эмилса Липстовса, просят звонить по телефону 112 или 29150012.

