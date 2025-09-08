В Риге мотоциклист пережил клиническую смерть после аварии со скорой, которая везла пациента

«Мы направлялись на вызов в оперативном режиме и, пересекав перекресток, столкнулись с мотоциклистом. Сразу были привлечены дополнительные бригады, которые приняли пациента из нашей машины и доставили его дальше в медучреждение. Все сотрудники скорой помощи, участвовавшие в происшествии, были осмотрены, и с легкими травмами доставлены в больницу», — сообщила представитель скорой помощи Лаура Берзиня.