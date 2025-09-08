В Риге мотоциклист пережил клиническую смерть после аварии со скорой, которая везла пациента
В воскресенье в Риге произошла серьезная авария с участием мотоцикла и машины скорой помощи, в которой в тот момент находился пациент. Трое медиков получили легкие травмы и были доставлены в больницу, тогда как водитель мотоцикла получил настолько тяжелые повреждения, что потребовалась реанимация.
Днем на перекрестке улиц Лиелвардес и Иерикю было очень неспокойно: четыре автомобиля службы неотложной медицинской помощи, несколько врачей и разбитый мотоцикл. В аварии пострадали не только сам мотоциклист, но и трое медиков, а также находившийся в машине пациент, сообщает «Degpunktā».
«Мы направлялись на вызов в оперативном режиме и, пересекав перекресток, столкнулись с мотоциклистом. Сразу были привлечены дополнительные бригады, которые приняли пациента из нашей машины и доставили его дальше в медучреждение. Все сотрудники скорой помощи, участвовавшие в происшествии, были осмотрены, и с легкими травмами доставлены в больницу», — сообщила представитель скорой помощи Лаура Берзиня.
На место аварии вместе с двумя машинами скорой помощи прибыла и бригада врача-специалиста, так как состояние мотоциклиста уже нельзя было назвать просто критическим — у мужчины наступила клиническая смерть, остановилось сердце. Однако медикам удалось вернуть его к жизни. Реанимационные мероприятия прошли успешно, и мотоциклист в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
В скорой подчеркивают: каждый вызов важен, однако на пути к пострадавшему для работников службы главное — собственная безопасность.
В настоящее время Государственная полиция расследует обстоятельства происшествия, возбужден уголовный процесс по факту дорожно-транспортного происшествия.