Чем опасна бутылка воды и почему ее нельзя брать на концерты? Это забота о безопасности или бизнес?
Посещая концерты или другие публичные мероприятия, зрителям часто приходится соблюдать целый ряд ограничений. Одно из самых обсуждаемых — запрет на пронос собственной воды. Организаторы объясняют это соображениями безопасности, однако часть посетителей уверена, что главный мотив — интересы продавцов.
Зрительница передачи LTV «4. studija» рассказывает: «Иногда мне нужна вода даже для приема лекарств, но на входе ее заставляют оставить. Внутри приходится покупать воду по цене, сопоставимой с алкогольными напитками. На мой взгляд, вода — это базовая потребность человека: она должна быть доступна бесплатно или, по крайней мере, нужно разрешить приносить свою бутылку».
Эксперты по безопасности поясняют, что организаторы отвечают за здоровье и безопасность посетителей, поэтому ограничивают пронос жидкостей неизвестного происхождения. «Бутылка с крышкой может стать оружием, и ни один охранник не сможет определить, действительно ли в ней только вода», — отмечает Юрис Миллерс, председатель правления Союза латвийских продюсеров. Он подчеркивает, что такая практика распространена по всему миру, а Латвии к ней еще предстоит привыкнуть.
Хотя правила иногда создают неудобства, все чаще на мероприятиях ищут компромисс. В некоторых случаях разрешают проносить пустые многоразовые бутылки и наполнять их водой уже на территории мероприятия у специально установленных кранов. Исключение обычно делается и для детского питания. Однако в Латвии пока нет единого нормативного регулирования — каждый организатор устанавливает правила самостоятельно.
За рубежом уже используются специальные сканеры жидкостей, которые позволяют проверить содержимое бутылки, однако в Латвии такие технологии пока недоступны. Эксперты отмечают: если их внедрить, цена билетов, скорее всего, вырастет.
Организаторы настаивают — запрет не связан с извлечением прибыли, а обусловлен исключительно требованиями безопасности. Тем не менее дискуссии о том, достаточно ли доступна вода на мероприятиях и не слишком ли строги правила, в обществе продолжаются.