Чем опасна бутылка воды и почему ее нельзя брать на концерты? Это забота о безопасности или бизнес?

Эксперты по безопасности поясняют, что организаторы отвечают за здоровье и безопасность посетителей, поэтому ограничивают пронос жидкостей неизвестного происхождения. «Бутылка с крышкой может стать оружием, и ни один охранник не сможет определить, действительно ли в ней только вода», — отмечает Юрис Миллерс, председатель правления Союза латвийских продюсеров. Он подчеркивает, что такая практика распространена по всему миру, а Латвии к ней еще предстоит привыкнуть.