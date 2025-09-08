Историческая бесхозяйственность: хранение запасов горючего в Латвии стоит втрое больше, чем в Эстонии

Для сравнения: в Эстонии в виде пошлины взимаются только 4,6 евро за каждую тысячу литров бензина и 3,7 евро за каждую тонну дизельного топлива. Но Эстония начала создавать государственные запасы еще 20 лет назад и теперь в основном должна платить только за хранение. Обещают, что в Латвии топливо станет на 5 центов за литр дешевле, когда государство закупит нужные резервы. Но не только общие траты на резервы нефтепродуктов у нас выше, чем у соседей. Хранение купленных государством нефтепродуктов также в несколько раз дороже. Possessor держит принадлежащее государству топливо в частных хранилищах, за что платит арендную плату. Из соображений безопасности информация о терминалах не разглашается, но они выбираются на конкурсной основе.