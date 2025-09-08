Пограничники задержали эстонца, который перевозил нелегальных иммигрантов на украшенном для свадьбы Porsche
В среду, 3 сентября, в Краславском крае пограничники задержали гражданина Эстонии за перевозку лиц, незаконно пересекших государственную границу. Мужчина пытался скрыться от сотрудников службы.
На автодороге V626 пограничники заметили белый автомобиль Porsche Cayenne, водитель которого проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться. Пограничники начали преследование с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.
С привлечением сотрудников Государственной полиции и Управления авиации и специальных операций Госпогранслужбы было обнаружено еще одно похожее авто — белый Volkswagen Touareg, водитель которого также отказался подчиниться требованиям остановиться и начал убегать. Обе машины были украшены красными лентами и свадебными украшениями.
В ходе поисковых мероприятий в Рубежниекской волости пограничники выявили 14 лиц азиатского происхождения без действительных документов, виз и видов на жительство. При допросе установлено, что за ними приехал мужчина.
Спустя некоторое время в Рубежниекской волости в поле был найден съехавший с дороги и оставленный Porsche Cayenne, а в Дагдской волости — брошенный у обочины Volkswagen Touareg. Впоследствии в Краславском крае пограничники задержали гражданина Эстонии, управлявшего ранее упомянутым Porsche Cayenne.
В отношении перевозчика начат уголовный процесс по части 3 статьи 285¹ Уголовного закона — за обеспечение возможности незаконного пребывания в Латвийской Республике группы лиц, то есть более пяти человек. Кроме того, гражданин Эстонии привлечен к административной ответственности за неповиновение законным требованиям должностного лица.