Пограничники задержали эстонца, который перевозил нелегальных иммигрантов на украшенном для свадьбы Porsche

В отношении перевозчика начат уголовный процесс по части 3 статьи 285¹ Уголовного закона — за обеспечение возможности незаконного пребывания в Латвийской Республике группы лиц, то есть более пяти человек. Кроме того, гражданин Эстонии привлечен к административной ответственности за неповиновение законным требованиям должностного лица.