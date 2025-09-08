171 млн евро уже найден, но впереди - еще сотни миллионов: как бюджет столкнулся с лесным спором

Решительно против этого настроен министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные"): "И я, и "Прогрессивные" выступаем категорически против увеличения объема разрешений на вырубку - во имя нашего будущего все-таки нельзя вырубать леса. Надо смотреть и на наши обязательства по отношению к Евросоюзу, которые в будущем могут закончиться в том числе огромными штрафами, и Латвия тогда скатится в красный список".