Операторы вновь просят поднять цены на вывоз мусора в Риге, самоуправление обещает подумать

Муниципалитет продолжит диалог с операторами и оценку экономических расчётов. Также отмечается, что в Риге в этом году выросла доля отсортированных отходов. Это не только помогает защищать природу, но и позволяет жителям существенно экономить: значительная часть отсортированного мусора вывозится бесплатно. Если в 2019 году раздельно собиралось лишь 20% отходов (бумага, пластмасса, металл, стекло, биоотходы, текстиль), то в первой половине 2025 года жители уже сортировали 43% отходов.