Операторы вновь просят поднять цены на вывоз мусора в Риге, самоуправление обещает подумать
В Риге операторы по обращению с отходами подали заявки на повышение тарифов почти на 1%, однако самоуправление обещает тщательно проверять расчёты, чтобы не допустить необоснованного роста расходов для жителей. Решение планируется рассмотреть в сентябре.
В самоуправление поступили заявки от операторов на небольшое увеличение платы за вывоз отходов. Сейчас эти заявки оцениваются, чтобы не допустить необоснованного роста платежей для жителей. Решение пока не принято, и вопрос планируется рассмотреть в сентябре на заседании Комитета по жилищным вопросам и охране окружающей среды.
Председатель комитета Элина Трейя подчеркнула, что интересы рижан стоят на первом месте. В думе заявки анализируют по сути, рассматривая структуру расходов и влияние внешних факторов. Решение будет принято только тогда, когда будет уверенность в его обоснованности.
Муниципалитет поясняет, что плата за обращение с отходами состоит из двух частей. Расходы SIA Getliņi EKO на обработку несортированных бытовых отходов, включая налог на природные ресурсы, составляют около 65% тарифа. Затраты самих операторов — примерно 35%.
Тарифы пересматриваются в зависимости от инфляции, цен на топливо, налога на природные ресурсы и тарифа Getliņi EKO на обработку отходов. Согласно договорам, корректировка возможна раз в год. В 2025 году по сравнению с 2024-м выросли расходы на рабочую силу, а цены на топливо снизились.
Операторы предложили увеличить тариф примерно на 0,23–0,32 евро за кубический метр (рост на 0,95%–1,18% без НДС в зависимости от территории).
С 1 января 2026 года налог на захоронение бытовых отходов, согласно закону, составит 130 евро за тонну вместо нынешних 120 евро. В результате тариф Getliņi EKO на обработку вырастет с 167,73 до 173,77 евро за тонну, что приведёт к дополнительному удорожанию примерно на 2,1%–2,4%, если не будут найдены компенсирующие решения.
Власти напоминают, что правильная сортировка отходов помогает не только сберечь природные ресурсы, но и сократить расходы — чем меньше несортированного мусора, тем меньше платить за его вывоз.
Муниципалитет продолжит диалог с операторами и оценку экономических расчётов. Также отмечается, что в Риге в этом году выросла доля отсортированных отходов. Это не только помогает защищать природу, но и позволяет жителям существенно экономить: значительная часть отсортированного мусора вывозится бесплатно. Если в 2019 году раздельно собиралось лишь 20% отходов (бумага, пластмасса, металл, стекло, биоотходы, текстиль), то в первой половине 2025 года жители уже сортировали 43% отходов.