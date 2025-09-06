Пропавшая Анна Конотопа, которую неделю искала полиция и волонтеры, найдена без признаков жизни
Государственная полиция и волонтеры организации Bezvēsts.lv неделю искали 43-летнюю Анну Конотопу, которая 28 августа отправилась на пляж в Царникаву и бесследно исчезла. Сегодня полиция сообщила, что женщина найдена мертвой.
Анна Конотопа, 1980 года рождения, 28 августа, около 14:00 вышла из своего дома в поселке Дзидриняс, Стопиньская волость, Ропажский край, и на такси поехала на пляж Царникавы. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
На прошлой неделе, с вечера пятницы до утра субботы, проходили интенсивные поиски Анны, в которых участвовали не только родственники пропавшей и добровольцы из организации Bezvēsts.lv, но и десятки неравнодушных людей, которые присоединились к поискам поздним вечером. Поисковая операция началась в 20:00 и длилась до 4:00 утра. К сожалению, несмотря на продолжительные усилия, найти Анну не удалось.
После этого полиция и волонтеры обратились ко всем, кто мог находиться поблизости в указанное время и, возможно, видел Анну на стоянке или на пляже. Однако 6 сентября стало известно, что, по информации полиции, Анна Конотопа найдена 5 сентября 2025 года без признаков жизни.