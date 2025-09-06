Пропавшая Анна Конотопа, которую неделю искала полиция и волонтеры, найдена без признаков жизни

На прошлой неделе, с вечера пятницы до утра субботы, проходили интенсивные поиски Анны, в которых участвовали не только родственники пропавшей и добровольцы из организации Bezvēsts.lv, но и десятки неравнодушных людей, которые присоединились к поискам поздним вечером. Поисковая операция началась в 20:00 и длилась до 4:00 утра. К сожалению, несмотря на продолжительные усилия, найти Анну не удалось.