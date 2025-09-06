Купаться еще можно! В Риге температура воды поднялась до +20 градусов
В некоторых купальных зонах Риги температура воды поднялась до +19 и +20 градусов, свидетельствуют данные, собранные муниципальной полицией Риги.
Самая теплая вода – в озере Бабелитис, где она достигла +20 градусов, и в Даугаве у Кипсалы – +19 градусов. В Кишэзерсе и в зоне для купания на Луцавсале вода прогрелась до +18 градусов, а в Вакарбулли – до +17 градусов. В то же время на Вецаки и в Даугаве у Румбулы температура воды составляет +16 градусов.
Муниципальная полиция Риги призывает жителей для отдыха у воды выбирать одну из девяти городских купальных зон, где работают спасатели. В основном за безопасностью на воде в местах для купания следят ежедневно с 10:00 до 22:00. Ночью при необходимости помощь можно получить на шести спасательных станциях – Вецаки, Вакарбулли, Луцавсала, Румбула, Бабелитис и Кишэзерс. Однако нужно учитывать, что в ночные смены спасателей меньше, чем днем.