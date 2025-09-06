Купаться еще можно! В Риге температура воды поднялась до +20 градусов

Самая теплая вода – в озере Бабелитис, где она достигла +20 градусов, и в Даугаве у Кипсалы – +19 градусов. В Кишэзерсе и в зоне для купания на Луцавсале вода прогрелась до +18 градусов, а в Вакарбулли – до +17 градусов. В то же время на Вецаки и в Даугаве у Румбулы температура воды составляет +16 градусов.