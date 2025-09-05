Депутат Чеслав Батня о системе оценивания учеников начальной школы: "Это самое глупое изобретение, которое я видел!"
Оценки, так ж, как и деньги, не являются самоцелью — сказал в передаче TV24 "Kārtības rullis" руководитель Департамента образования Министерства образования и науки, бывший директор Сигулдской государственной гимназии Рудольф Калванс.
Вместе с членом комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, бывшим директором Адажской средней школы Чеславом Батней, директором Юрмальской государственной гимназии, депутатом Юрмальской думы Иевой Тарандой и председателем Латвийского профсоюза работников образования и науки Ингой Ванагой он обсуждал систему образования, реформы и систему оценивания STAP (STAP — это обозначения, используемые для оценивания достижений учеников 1–3 классов).
Дополняя слова Калванса, Чеслав Батня признает, что экзаменационный порог, который в этом году повышен с 10% до 15%, весьма низок и что на экзаменах спрашиваются элементарные знания. Однако, по его словам, следует учитывать тот факт, что в Латвии постоянно растет число детей, которым в учебе необходимы поддерживающие меры. «К сожалению, это реальность обычных школ, а не гимназий. Так, например, в Адажи из 800 учеников начальной школы 170 детям необходима поддержка, и именно они могут потенциально не набрать эти 15%», — заключает Батня.
По его мнению, нам следовало бы учиться у Эстонии, где не установлен процентный порог. А говоря о системе оценивания в латвийских школах, Батня с иронией отметил: «Ну, простите, дорогие друзья... Я два года работал в начальной школе и оценивал детей по STAP — это самое глупое изобретение, которое я видел. Эта система оценивания скопирована откуда-то, внедрена у нас... Мне кажется, человеку, который это придумал, надо было бы спросить: откуда у тебя появилась эта гениальная мысль?»