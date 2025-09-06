Создававший провокационный контент для TikTok рижский блогер арестован за хулиганство и порчу имущества

В связи с хулиганскими действиями одного из создателей контента в TikTok в Государственной полиции уже ранее были начаты несколько административных процессов и ему назначались административные наказания. Также стражи порядка проводили профилактические беседы с нарушителем закона. Несмотря на назначенные наказания, лицо продолжало противоправные действия, поэтому в Рижском региональном управлении Государственной полиции было принято решение о начале уголовного процесса. Государственная полиция получила заявления от двух предприятий, пострадавших от действий парня — от бургерной и фитнес-клуба, и это дало основание 3 сентября начать уголовный процесс по статьям за умышленную порчу чужого имущества и за покушение на кражу.