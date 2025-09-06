Создававший провокационный контент для TikTok рижский блогер арестован за хулиганство и порчу имущества
В поле зрения Государственной полиции уже довольно долго находился создатель контента в TikTok, который вел себя вызывающе и недопустимо для общества, в том числе в различных общественных местах портил чужое имущество.
В Государственную полицию поступило заявление от двух компаний, пострадавших от действий молодого человека. Это дало основание сотрудникам полиции задержать его в уголовно-процессуальном порядке. Вчера, 5 сентября, блогеру избрана мера пресечения — арест.
В связи с хулиганскими действиями одного из создателей контента в TikTok в Государственной полиции уже ранее были начаты несколько административных процессов и ему назначались административные наказания. Также стражи порядка проводили профилактические беседы с нарушителем закона. Несмотря на назначенные наказания, лицо продолжало противоправные действия, поэтому в Рижском региональном управлении Государственной полиции было принято решение о начале уголовного процесса. Государственная полиция получила заявления от двух предприятий, пострадавших от действий парня — от бургерной и фитнес-клуба, и это дало основание 3 сентября начать уголовный процесс по статьям за умышленную порчу чужого имущества и за покушение на кражу.
3 сентября мужчина был задержан, а также стражи порядка провели обыски в его месте жительства. В пятницу по инициативе Государственной полиции суд избрал подозреваемому меру пресечения — арест.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке. Также полиция напоминает, что создание контента в социальных сетях ни в коем случае не может оправдывать правонарушения или преступления.