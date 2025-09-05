Декан факультета бизнеса, управления и экономики Латвийского университета, профессор Янис Приеде.
Сегодня 20:10
Профессор Янис Приеде: важно думать не только об экономии в госбюджете, но и о большем заработке
Декан факультета бизнеса, управления и экономики Латвийского университета, профессор Янис Приеде в передаче Labrīt на Латвийском радио подчеркнул, что для сбалансирования государственных финансов недостаточно одной лишь экономии — необходимо также думать о росте доходов.
По словам профессора Яниса Приеде, существенных сбережений в государственном бюджете можно достичь лишь в том случае, если расходы будут оцениваться объективно и профессионально. По мнению Приeдe, министерствам не хватает необходимой дистанции и объективности, чтобы самим анализировать свои траты, поэтому нужен взгляд независимых экспертов.
"Чтобы в государственном бюджете появились значительные сбережения, необходим взгляд экспертов со стороны, так как сами министерства не способны объективно оценить свои расходы", - сказал Янис Приеде.
Такой подход позволит выявить не только лишние расходы, но и найти способы более эффективно использовать ресурсы, одновременно стимулируя экономический рост.