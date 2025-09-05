Сеть в шоке от ВИДЕО, где россиянин оскорбляет узбека. Ташкент направил ноту Москве

МИД Узбекистана акцентировал внимание на защите чести и достоинства граждан, а также на строгом соблюдении прав человека и норм международного права. В обращении, направленном посольством Узбекистана в Москве, отдельно указаны факты применения силы к гражданам Узбекистана со стороны отдельных должностных лиц на территории России; то, что такие действия являются явным нарушением прав человека; необходимость дать правовую оценку произошедшему. Уточняется, что МИД Узбекистана держит этот вопрос под постоянным контролем и при необходимости примет дополнительные меры.