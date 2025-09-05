Сеть в шоке от ВИДЕО, где россиянин оскорбляет узбека. Ташкент направил ноту Москве
Как сообщают узбекские СМИ, министерство иностранных дел Узбекистана направило в МИД России официальную ноту, выразив решительное несогласие с ситуацией вокруг обращения с узбекскими мигрантами.
МИД Узбекистана акцентировал внимание на защите чести и достоинства граждан, а также на строгом соблюдении прав человека и норм международного права. В обращении, направленном посольством Узбекистана в Москве, отдельно указаны факты применения силы к гражданам Узбекистана со стороны отдельных должностных лиц на территории России; то, что такие действия являются явным нарушением прав человека; необходимость дать правовую оценку произошедшему. Уточняется, что МИД Узбекистана держит этот вопрос под постоянным контролем и при необходимости примет дополнительные меры.
Пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов также прокомментировал инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс в августе. Речь идет о видео, снятом предположительно в Московской области. На кадрах мужчина грубо кричит на таксиста, унижая его по национальному признаку.
В ноте, направленной в Москву, Узбекистан просит установить личность виновного и привлечь его к ответственности в соответствии с российским законодательством.