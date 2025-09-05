Вор ограбил квартиру в Плявниеках: позаботился о перчатках, а лицо оставил открытым
В Риге, в многоквартирном доме на улице Бралю Каудзишу, произошла кража со взломом, и опознать преступника полиции поможет запись с камеры, установленной в дверном глазке у соседа. Вор позаботился о том, чтобы не оставить отпечатков пальцев, но забыл прикрыть лицо.
Анастасия, проживающая в ограбленной квартире на третьем этаже, рассказала передаче TV3 "Degpunktā", что преступник проник в жилье ночью. Сначала она подумала, что по коридору с фонариком ходит один из детей, но внутреннее чувство подсказало другое. Подойдя к двери, женщина услышала, что за ней кто-то находится. «Когда я начала искать, где мои ключи, я их не нашла, и в этот момент меня [снаружи] уже заперли в квартире». Она услышала, что человек уходит, выглянула в окно и увидела, как вышел мужчина и сразу спрятался за дом. У Анастасии украли 2000 евро, две коллекционные монеты стоимостью 150 евро, а также документы.
По словам женщины, у соседа из другого подъезда установлен «глазок» с камерой, и фотографии вора уже переданы полиции. Видео показывает, что мужчина не выбирал конкретную цель — он проверял несколько дверей квартир, ища, где ключи оставлены в замке.
В Государственной полиции сообщили, что устанавливается личность и местонахождение мужчины.
Статистика показывает, что в прошлом году в Латвии зарегистрировано 968 случаев квартирных краж — это наибольшее число за последние четыре года. В первые шесть месяцев этого года зафиксировано 332 таких кражи, что на 145 меньше, чем за тот же период годом ранее.
Надо знать!
Оставлять ключи в замке на ночь — опасная привычка. Многие думают, что так дверь защищена лучше, но на деле всё наоборот. Опытные воры умеют провернуть или даже вытащить ключ прямо через замочную скважину с помощью простых приспособлений. Для них это бесшумный и быстрый способ попасть внутрь, пока хозяева спокойно спят. Таким образом, ключ в замке ночью — это не защита, а уязвимость. Гораздо надежнее закрывать дверь и убирать ключ, дополняя замок внутренней задвижкой или цепочкой.