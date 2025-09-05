Вор ограбил квартиру в Плявниеках: позаботился о перчатках, а лицо оставил открытым

Анастасия, проживающая в ограбленной квартире на третьем этаже, рассказала передаче TV3 "Degpunktā", что преступник проник в жилье ночью. Сначала она подумала, что по коридору с фонариком ходит один из детей, но внутреннее чувство подсказало другое. Подойдя к двери, женщина услышала, что за ней кто-то находится. «Когда я начала искать, где мои ключи, я их не нашла, и в этот момент меня [снаружи] уже заперли в квартире». Она услышала, что человек уходит, выглянула в окно и увидела, как вышел мужчина и сразу спрятался за дом. У Анастасии украли 2000 евро, две коллекционные монеты стоимостью 150 евро, а также документы.