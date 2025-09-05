Пропал без вести служивший в Латвии канадский военный - в последний раз его видели в Адажи
В Латвии пропал канадский военнослужащий, находящийся на службе в составе многонациональной бригады НАТО. Поиски ведутся с участием латвийской полиции и военных структур Канады, задействованы все доступные ресурсы.
В Латвии пропал военнослужащий канадских вооруженных сил, находящийся здесь на службе, сообщили агентству ЛЕТА в Национальных вооруженных силах (НВС). НВС получили эту информацию от Объединенного оперативного командования канадских вооруженных сил. В настоящее время ведутся поиски солдата.
В свою очередь, в публичном заявлении командующего Объединенным оперативным командованием Канады указывается, что Джордж Холл, техник по транспортным средствам 408-й тактической вертолетной эскадрильи, пропал без вести 2 сентября и в последний раз его видели в Адажи.
Расследование ведет Государственная полиция Латвии в сотрудничестве с военной полицией Вооруженных сил Канады, многонациональной бригадой НАТО в Латвии и НВС, "используя все доступные ресурсы".
Семья солдата проинформирована о случившемся. НВС не предоставляет более подробной информации об исчезновении, в том числе о том, пропал ли солдат непосредственно при исполнении служебных обязанностей или в свободное время за пределами военных объектов.
Как сообщалось ранее, Канада является ведущей страной многонациональной бригады НАТО, размещённой в Латвии. В состав бригады входят военнослужащие из Канады, Албании, Чехии, Дании, Исландии, Италии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Швеции.