Отчуждение земли ради обороны: вместо конкретики министерство предпочитает договариваться "с глазу на глаз"

По словам Адамовича, с каждым конкретным владельцем земли или собственности, которые подпадут под отчуждение, будут проводиться индивидуальные встречи. Размер компенсации будет оговариваться с человеком в личной беседе с глазу на глаз, и это секретная информация. По крайней мере, до тех пор, пока не будет принят закон.