Отчуждение земли ради обороны: вместо конкретики министерство предпочитает договариваться "с глазу на глаз"
Латвия готовится к созданию оборонной линии на восточной границе, отчуждая землю в приграничной зоне. Местные жители и власти требуют ясности по компенсациям и судьбе социальных объектов.
Латвия вместе с соседними странами взяла на себя обязательство к 2028 году создать линию обороны, установив противомобильные заграждения на восточной границе. Для этих целей в 30-километровой приграничной зоне уже идет процесс отчуждения частной земли и имущества. Власти уверяют, что владельцы земель и собственности, которые будут экспроприированы для строительства противомобильной инфраструктуры, получат справедливую компенсацию. Но люди, конечно, волнуются.
Особое беспокойство у властей вызывают находящиеся в 30-километровой зоне муниципальные учреждения — школы, больницы. Или, например, строящийся Центр технологий стоимостью в 18 млн евро, который также оказался на этой территории. «Теперь к таким проектам очень трудно будет привлечь инвесторов», — говорит председатель Совета по развитию Латгальского региона планирования, председатель Прейльской краевой думы Алдис Адамович.
Министр обороны Спрудс пообещал регулярно устраивать встречи для жителей затронутых этой проблемой регионов — Смилтенского, Алуксненского, Балвского, Лудзенского, Краславского и Аугшдаугавского краев. Первая такая встреча состоялась в Дагде 14 августа.
По словам Адамовича, с каждым конкретным владельцем земли или собственности, которые подпадут под отчуждение, будут проводиться индивидуальные встречи. Размер компенсации будет оговариваться с человеком в личной беседе с глазу на глаз, и это секретная информация. По крайней мере, до тех пор, пока не будет принят закон.