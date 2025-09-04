Государство отказывается от сельских жителей: мэр Екабпилса о сокращении рейсов общественного транспорта

Сами перевозчики также значительно пострадают, так как их доходы упадут, в то время как выплаты по кредитам останутся, считает Рагайнис. Перевозчикам придется продолжать платить за автобусы, которые они купили, чтобы соответствовать государственным требованиям к качеству, добавил он. "Похоже, что государство планирует отказаться от некоторых сельских районов, потому что там нет дорог, нет перевозчиков и не будет людей", - сказал Рагайнис.