Государство отказывается от сельских жителей: мэр Екабпилса о сокращении рейсов общественного транспорта
Мэр Екабпилсского края Райвис Рагайнис предупреждает: запланированное сокращение рейсов общественного транспорта в Латвии может оставить сельские районы без связи и усугубить социальные проблемы, вызвав протесты самоуправлений.
Самоуправления, скорее всего, будут возражать против запланированного на следующий год сокращения рейсов общественного транспорта, сказал мэр Екабпилсского края, глава экономического комитета Латвийской ассоциации самоуправлений Райвис Рагайнис.
Государство выделило финансирование и заключило с перевозчиками десятилетний договор. Теперь, в соответствии с инфляцией, необходимо внести коррективы в платежи, и до сих пор это делалось из программы непредвиденных расходов государственного бюджета. "Но теперь денег на все не хватает, и вместо того, чтобы искать способ доплатить и обеспечить население транспортом, государство сокращает услуги", - сказал Рагайнис.
Он считает, что это приведет к дальнейшим проблемам. Сокращение количества рейсов приведет к сокращению числа пассажиров, поскольку люди больше не смогут ездить на работу, к врачам и в другие места.
Сами перевозчики также значительно пострадают, так как их доходы упадут, в то время как выплаты по кредитам останутся, считает Рагайнис. Перевозчикам придется продолжать платить за автобусы, которые они купили, чтобы соответствовать государственным требованиям к качеству, добавил он. "Похоже, что государство планирует отказаться от некоторых сельских районов, потому что там нет дорог, нет перевозчиков и не будет людей", - сказал Рагайнис.
Частично эту проблему планируется решить за счет внедрения транспорта по требованию. Однако это касается не всего населения, а определенных социальных групп. Например, школьные автобусы, которым не разрешается перевозить учителей или других пассажиров, а только учеников, пояснил мэр Екабпилса.
Таким образом, чтобы добраться с окраины края в его центр, один автобус будет возить школьников, другой - инвалидов и пенсионеров, а третий - остальных жителей на работу или к специалистам, сказал Рагайнис. Он отметил, что экономический комитет Латвийского союза самоуправлений рассмотрит этот вопрос, и, скорее всего, самоуправления выступят против.