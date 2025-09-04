Ринкевич объяснил, по какому критерию Латвия является примером для других стран мира

Президент Латвии заявил, что Латвия - многонациональная страна и многоконфессиональная страна, но благодаря традициям экуменизма и мирного сосуществования различных конфессий Латвия является примером для других стран мира. По его мнению, латвийское общество также многообразно и многогранно, в нем каждый инивид имеет право на осуществление свободы совести и свободы вероисповедания, а также на свободное определение своего отношения к религии.