Трагедия в Чиекуркалнсе: во время распития алкоголя мужчина убил сожительницу
В Риге, в районе Чиекуркалнс, мужчина, который ранее уже попадал в поле зрения полиции, в состоянии алкогольного опьянения убил свою сожительницу.
Вечером 25 августа полиция получила вызов в Чиекуркалнс, где жильцы многоквартирного дома сообщили о шуме в одной из квартир. На место происшествия прибыли сотрудники Рижской муниципальной полиции. В подъезде они обнаружили жительницу дома, примерно 30 лет, в тяжелом состоянии с побоями, главным образом на лице и голове. На место вызвали медиков, однако спасти жизнь женщины не удалось, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
На месте находились еще двое мужчин — сожитель погибшей, на руках и ногах которого были следы крови, и сосед погибшей. На двери квартиры соседа также были обнаружены следы крови. Муниципальные полицейские задержали обоих мужчин для выяснения обстоятельств. Спустя некоторое время расследование на месте происшествия продолжила Государственная полиция.
В ходе расследования и работы с доказательствами Государственная полиция установила, что преступление было совершено в квартире во время совместного употребления алкогольных напитков всеми тремя лицами. Полученная полицией информация свидетельствует, что во время возникшего конфликта убийство совершил сожитель погибшей женщины. Второго мужчину освободили.
Задержанный 1984 года рождения ранее уже попадал в поле зрения полиции за причинение телесных повреждений сотруднику полиции, это дело до сих пор расследуется. Кроме того, он был ранее осужден за угрозы.
За убийство в Чиекуркалнсе мужчине грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от пяти до двадцати лет.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста.