Трагедия в Чиекуркалнсе: во время распития алкоголя мужчина убил сожительницу

Вечером 25 августа полиция получила вызов в Чиекуркалнс, где жильцы многоквартирного дома сообщили о шуме в одной из квартир. На место происшествия прибыли сотрудники Рижской муниципальной полиции. В подъезде они обнаружили жительницу дома, примерно 30 лет, в тяжелом состоянии с побоями, главным образом на лице и голове. На место вызвали медиков, однако спасти жизнь женщины не удалось, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.