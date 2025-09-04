Школьников будут кормить местными продуктами: правительство утвердило план

Министр отметил, что уже ранее благодаря средствам из фондов ЕС были поддержаны инициативы по развитию коротких цепочек поставок, которые кооперативы фермеров реализуют вместе с самоуправлениями. Например, фермеры могут объединяться, устанавливая оборудование для мойки картофеля и моркови, где овощи моются, очищаются и фасуются для поставок школам, и в этом процессе могут участвовать и самоуправления.