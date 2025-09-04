"Диагноз - еврейка": в Бельгии отстранили врача за антисемитскую запись в медкарте 6-летней девочки

Ребёнок получил травму руки при падении с велосипеда и был доставлен в больницу для осмотра. Врач д-р Касим Аркавази, уроженец Ирака, оставил в карте ребнка возмутительную запись «Joods. Israël» («Евреи. Израиль») в графе «аллергии», сообщает портал Vesty.co.il со ссылкой на издание Ynet.