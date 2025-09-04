"Диагноз - еврейка": в Бельгии отстранили врача за антисемитскую запись в медкарте 6-летней девочки
В бельгийской больнице AZ Zeno Campus Hospital в Кнокке-Хейсте отстранили от работы врача, который при оформлении медицинской карты шестилетней девочки обозначил евреев и Израиль как «аллергию».
Ребёнок получил травму руки при падении с велосипеда и был доставлен в больницу для осмотра. Врач д-р Касим Аркавази, уроженец Ирака, оставил в карте ребнка возмутительную запись «Joods. Israël» («Евреи. Израиль») в графе «аллергии», сообщает портал Vesty.co.il со ссылкой на издание Ynet.
Еврейский центр информации и документации (JID) обратил внимание на этот случай, сообщил администрации больницы и добился отстранения врача. В заявлении JID подчеркнули, что антисемитизм недопустим в системе здравоохранения, где доверие и беспристрастность имеют ключевое значение.
Глава JID Ральф Паис сообщил, что после проверки соцсетей врача было обнаружено множество антисемитских публикаций, в том числе изображение ультраортодоксальных евреев в виде вампиров. «Это не критика Израиля, а откровенный антисемитизм», — отметил он.
Европейский еврейский конгресс назвал действия врача попыткой дискриминации и обесчеловечивания евреев. В организации призвали бельгийские власти принять строгие меры и подчеркнули, что антисемитизм недопустим, особенно в медицинских учреждениях.
Депутат бельгийского парламента Сэм Ван Рой прокомментировал в сети X: «Может ли хоть один еврей чувствовать себя спокойно, зная, что лечением его детей занимается такой врач?»