Защищенные, но больные? Абу Мери настаивает на включении медицины в приоритеты государственной политики
На встрече с Латвийским обществом врачей министр здравоохранения Хосам Абу Мери подчеркнул, что демография невозможна без сильной системы здравоохранения, призвав коалицию выделить дополнительные средства на медицину.
Демографическая политика без политики здравоохранения - это лишь красивое, но пустое обещание, потому что нельзя строить будущее на основе ослабленного общества, заявил сегодня министр здравоохранения Хосам Абу Мери на встрече с членами правления Латвийского общества врачей. В ходе переговоров стороны обсудили важные вопросы, связанные с развитием системы здравоохранения, профессиональной ответственностью врачей и улучшением сотрудничества между министерством и профессиональными организациями.
Министр проинформировал врачей о сложном процессе планирования бюджета на следующий год, подчеркнув, что активно поддерживает дискуссию в коалиции о необходимости выделения дополнительных средств для обеспечения доступности и качества медицинских услуг.
Абу Мери также подчеркнул, что приоритетами правительства являются безопасность и демография, но они также должны включать поддержку здравоохранения. Министр подчеркнул, что инвестиции в здравоохранение играют важную роль в создании фундамента для долгосрочной здоровой жизни, поскольку демография - это не только момент рождения ребенка, но и здоровье родителей задолго до и после него. "Ребенок не будет расти в здоровой семье, если сами родители живут с хроническими заболеваниями, ожирением, хроническим стрессом и преждевременной потерей трудоспособности", - сказал Абу Мери.