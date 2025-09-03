Защищенные, но больные? Абу Мери настаивает на включении медицины в приоритеты государственной политики

Абу Мери также подчеркнул, что приоритетами правительства являются безопасность и демография, но они также должны включать поддержку здравоохранения. Министр подчеркнул, что инвестиции в здравоохранение играют важную роль в создании фундамента для долгосрочной здоровой жизни, поскольку демография - это не только момент рождения ребенка, но и здоровье родителей задолго до и после него. "Ребенок не будет расти в здоровой семье, если сами родители живут с хроническими заболеваниями, ожирением, хроническим стрессом и преждевременной потерей трудоспособности", - сказал Абу Мери.