Большинство латвийцев ждут, что ЕС будет более активно участвовать в решении вопросов безопасности

В ходе опроса "Евробарометра" была предпринята попытка выяснить, поддерживают ли люди идею о том, что государствам следует выделять деньги ЕС только в том случае, если они соблюдают принципы демократии и правового государства. В Латвии с этим согласны 88% респондентов, не согласны - 7% населения. Кроме того, абсолютное большинство, а именно, 90% участников опроса в Латвии считают важным, чтобы у Европарламента были вся необходимая информация и средства, чтобы должным образом контролировать расходы ЕС.