Ради велодорожки снова берутся за топоры - в Юрмале вырубят 60 деревьев
Чтобы способствовать экологичному передвижению и построить новую велодорожку, Юрмальское самоуправление планирует вырубить 60 деревьев вдоль проспекта Лиелайс — из них 55 хвойные, часть которых повреждена, отмечает самоуправление.
Для вырубки объявлено общественное обсуждение, которое продлится до 23 сентября. Велодорожку планируется построить вдоль проспекта Лиелайс от станции Приедайне до улицы Бабитес, включая железнодорожный переезд на улице Бабитес в Юрмале. Проект реализуется для того, чтобы способствовать экологичным способам передвижения и снизить нагрузку на транспорт, поясняет самоуправление.
В рамках проекта предусмотрена реконструкция существующей пешеходной дорожки на улице Бабитес — от уже построенной велодорожки и парковочной зоны до железнодорожного переезда. Дорожка будет расширена до 3,75 метра и оборудована пешеходным лабиринтом для обеспечения безопасного пересечения железной дороги. Также планируется расширить сам железнодорожный переезд.
На улице Спилвес, от железнодорожного переезда до проспекта Лиелайс, предусмотрено строительство новой пешеходной дорожки, также с пешеходным лабиринтом. Далее по этому маршруту будет построена комбинированная пешеходная и велодорожка с двухсторонним движением. Ширина проезжей части улицы Спилвес составит семь метров, за которой будет располагаться новая дорожка для пешеходов и велосипедистов.
Дополнительно планируется обновить парковку у станции Приедайне, на правой стороне проезжей части. На парковке будет место для семи автомобилей, включая одно место для людей с особыми потребностями. Заезд на парковку будет через пешеходную и велосипедную дорожку, которая в этой зоне будет поднята на десять сантиметров, образуя искусственную неровность и обеспечивая приоритет менее защищенным участникам движения.
В парковочной зоне также разместят площадку для мусорных контейнеров — четыре контейнера будут ограждены деревянным забором с трех сторон. Кроме того, на проспекте Лиелайс планируется расширение автобусных остановок. На остановках будут установлены навесы. Самоуправление отмечает, что в ходе этого проекта улучшится транспортное сообщение с Бабите и Ригой, что повысит мобильность и возможности передвижения жителей. Также будет поддерживаться использование экологичного транспорта и снижаться уровень загрязнения.