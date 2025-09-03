Ради велодорожки снова берутся за топоры - в Юрмале вырубят 60 деревьев

В парковочной зоне также разместят площадку для мусорных контейнеров — четыре контейнера будут ограждены деревянным забором с трех сторон. Кроме того, на проспекте Лиелайс планируется расширение автобусных остановок. На остановках будут установлены навесы. Самоуправление отмечает, что в ходе этого проекта улучшится транспортное сообщение с Бабите и Ригой, что повысит мобильность и возможности передвижения жителей. Также будет поддерживаться использование экологичного транспорта и снижаться уровень загрязнения.