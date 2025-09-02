Определились 4 претендента на должность генерального прокурора

Юрисс вступил в должность судьи КС 21 ноября прошлого года. С 1999 по 2000 год Юрисс занимал должность прокурора в прокуратуре по расследованию финансовых и экономических преступлений. С 2000 по 2009 год он работал в специализированной прокуратуре по борьбе с организованной преступностью. В 2009 году Юрисс продолжил свою карьеру в качестве прокурора в отделе расследования особо важных дел уголовно-правового департамента Генеральной прокуратуры. С 2021 года он занимает должность старшего прокурора отдела координации борьбы с отмыванием денег того же департамента. Юрисс был одним из обвинителей по делу бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса.