Определились 4 претендента на должность генерального прокурора
На должность генерального прокурора претендуют прежний генеральный прокурор Юрис Стуканс, судья Конституционного суда (КС), бывший прокурор Юрис Юрисс, старший прокурор прокуратуры Рижского судебного округа Арминс Мейстерс и бывший прокурор специализированной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Янис Илстерис.
Юрисс вступил в должность судьи КС 21 ноября прошлого года. С 1999 по 2000 год Юрисс занимал должность прокурора в прокуратуре по расследованию финансовых и экономических преступлений. С 2000 по 2009 год он работал в специализированной прокуратуре по борьбе с организованной преступностью. В 2009 году Юрисс продолжил свою карьеру в качестве прокурора в отделе расследования особо важных дел уголовно-правового департамента Генеральной прокуратуры. С 2021 года он занимает должность старшего прокурора отдела координации борьбы с отмыванием денег того же департамента. Юрисс был одним из обвинителей по делу бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса.
Илстерис ушел в отставку в 2021 году. Он был президентом Латвийского общества прокуроров и, вместе с Юриссом и другими коллегами, одним из обвинителей по делу Лембергса. В 2020 году Илстерис также выдвигался на пост генерального прокурора, но победил Стуканс.
Мейстерс занимает должность главного прокурора прокуратуры Рижского судебного округа с мая 2018 года. В 2023 году он был назначен на эту должность на второй срок. С 2000 года он работал в различных прокуратурах.
Как сообщалось, в середине июля Совет юстиции объявил новый конкурс на должность генерального прокурора. Крайний срок подачи заявок - 1 сентября. Срок полномочий Стуканса закончился 11 июля, но первый конкурс, проведенный весной этого года, завершился безрезультатно.