Умер художник, создавший советские мультфильмы "Остров сокровищ" и "Приключение капитана Врунгеля"

Радна Сахалтуев родился в мае 1935 года в Улан-Удэ, в семье бурятского происхождения. В 1961 году по распределению он переехал в Киев, где поступил на работу в студию «Киевнаучфильм». Здесь он прошел путь от художника до одного из основателей и руководителей студии в 1980-х годах. Также Сахалтуев сотрудничал со студией «Укртелефильм» и был одним из ведущих художников украинского сатирического журнала «Перец».