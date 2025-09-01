Умер художник, создавший советские мультфильмы "Остров сокровищ" и "Приключение капитана Врунгеля"
На 90-м году жизни умер украинский художник Радна Сахалтуев, создавший такие популярные советские мультфильмы, как "Остров сокровищ", "Приключение капитана Врунгеля" и "Доктор Айболит".
О его смерти, которая случилась вчера, 31 августа, сообщил кинокритик Сергей Трымбач на своей странице в Facebook. "Радна Сахалтуев точно имел крылья. С их помощью он возвышался над миром обыденности, ими вознаграждал всех своим ярким даром видеть нас самих в позитиве. Закончилось лето, и закончился счет дней Радны. Прощайте, дорогой, рисуйте новые миры и пришлите их нам каким-то образом", - написал мужчина.
Радна Сахалтуев родился в мае 1935 года в Улан-Удэ, в семье бурятского происхождения. В 1961 году по распределению он переехал в Киев, где поступил на работу в студию «Киевнаучфильм». Здесь он прошел путь от художника до одного из основателей и руководителей студии в 1980-х годах. Также Сахалтуев сотрудничал со студией «Укртелефильм» и был одним из ведущих художников украинского сатирического журнала «Перец».
Наибольшую известность Сахалтуев получил как художник-постановщик мультфильмов, созданных в сотрудничестве с режиссером Давидом Черкасским. Среди его самых знаменитых работ — «Приключения капитана Врунгеля» (1976–1979), «Доктор Айболит» (1984) и «Остров сокровищ» (1988). Эти мультфильмы стали классикой советской анимации и до сих пор любимы зрителями разных поколений.
В конце 1980-х годов Радна Сахалтуев был удостоен звания заслуженного художника Украинской ССР, а в 2008 году получил почетное звание народного художника Украины, что стало признанием его значительного вклада в развитие украинского искусства и анимации.
Помимо работы в анимации, Сахалтуев оставил богатое наследие в области иллюстрации и графического искусства. Его творчество отличалось ярким стилем и глубоким пониманием образного языка, что сделало его работы узнаваемыми и востребованными.