Есть идея! В Риге предлагают ввести не только "снежные" билеты, но и "дождевые"

Бункус добавила, что донести подобную информацию до жителей в таком масштабе, чтобы они начали прислушиваться и менять привычки, занимает много времени. «Мы привыкли к жарким летам, нам всё казалось прекрасно. Мы всегда смеялись над англичанами, как они бедняги страдают, а этим летом уже англичане загорают и радуются, и у них всё замечательно», — подчеркнула она.