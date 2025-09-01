Есть идея! В Риге предлагают ввести не только "снежные" билеты, но и "дождевые"
Руководитель направления коммуникаций бизнес-школы Turība Яна Бункус предложила рассмотреть идею введения «дождевых билетов» в общественном транспорте, напомнив, что подобно «снежным билетам» обществу потребуется время, чтобы привыкнуть к такой практике и воспринять ее всерьез.
По словам Яны Бункус, это похоже на концепцию «снежных билетов», к которой обществу тоже потребовалось время, чтобы привыкнуть и воспринять её как актуальную. «Это не просто вопрос этого сезона, этого момента или сегодняшнего дня — постепенно это начинает всерьёз входить в нашу жизнь», — в передаче TV24 «Preses klubs» отметила Бункус.
Она подчеркнула, что, как и в случае со «снежными билетами», на привыкание уйдёт время.
«Возможно, это ещё одна идея, о которой стоит говорить — "дождевые билеты" или что-то подобное. Сегодня мы видим машины, которые не едут, а буквально плывут по улицам», — сказала специалист по коммуникациям.
Бункус добавила, что донести подобную информацию до жителей в таком масштабе, чтобы они начали прислушиваться и менять привычки, занимает много времени. «Мы привыкли к жарким летам, нам всё казалось прекрасно. Мы всегда смеялись над англичанами, как они бедняги страдают, а этим летом уже англичане загорают и радуются, и у них всё замечательно», — подчеркнула она.
«Сообщение нужно повторять постепенно, "капать" в сознание людей. И со временем оно закрепляется — что это не какая-то роскошь, а о чём действительно стоит задуматься», — заключила Бункус.