Молодежь потянулась за пистолетом: полицейский колледж в Риге ставит рекорды по числу студентов

Так же, как и в других школах и вузах Латвии, 1 сентября в Колледже госполиции отмечается как праздничный день, знаменующий начало нового учебного года. Всего в этом учебном году знания и навыки будут получать 419 будущих правоохранителей, среди которых первокурсники, а также курсанты второго и третьего курсов.