Сегодня 18:23
Молодежь потянулась за пистолетом: полицейский колледж в Риге ставит рекорды по числу студентов
В Колледже государственной полиции в этом году занятия начали 217 новых студентов, что является наибольшим числом новых курсантов за всю историю колледжа.
Так же, как и в других школах и вузах Латвии, 1 сентября в Колледже госполиции отмечается как праздничный день, знаменующий начало нового учебного года. Всего в этом учебном году знания и навыки будут получать 419 будущих правоохранителей, среди которых первокурсники, а также курсанты второго и третьего курсов.
Праздничную атмосферу дополнит торжественный построение 3 сентября на плацу колледжа, где с приветственной речью выступит начальник госполиции генерал Армандс Рукс.
