Уехала в Царникаву на пляж и пропала: полиция и волонтеры просят помощи в поисках женщины
Государственная полиция и волонтеры организации BEZVESTS.LV продолжают поиски 43-летней Анны Конотопы, которая 28 августа отправилась на пляж в Царникаву и бесследно исчезла.
Анна Конотопа, 1980 года рождения, в прошлый четверг, 28 августа, около 14:00 вышла из своего дома в поселке Дзидриняс, Стопиньская волость, Ропажский край, и на такси поехала на пляж Царникавы. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
По данным полиции, женщина была одета в серую куртку, фиолетовые брюки с цветочным рисунком и красную обувь. Ее рост — около 165 см, волосы каштановые. Позднее стало известно, что Анну видели 28 августа с 14:00 до 15:00 на автостоянке по адресу улица Лайву, 24, в Царникаве.
На прошлой неделе, с вечера пятницы до утра субботы, проходили интенсивные поиски Анны, в которых участвовали не только родственники пропавшей и добровольцы из организации Bezvēsts.lv, но и десятки неравнодушных людей, которые присоединились к поискам поздним вечером. Поисковая операция началась в 20:00 и длилась до 4:00 утра. К сожалению, несмотря на продолжительные усилия, найти Анну не удалось.
Теперь полиция и волонтеры BEZVESTS.LV обращаются ко всем, кто мог находиться поблизости в указанное время и, возможно, видел Анну на стоянке или на пляже. "У вас могли сохраниться фото или видео, где она случайно попала в кадр. Любая деталь может помочь установить ее дальнейший маршрут. Время уходит. Анна до сих пор не найдена. Для нас крайне важно понять, куда она могла направиться", — пишут представители BEZVESTS.LV в соцсетях.
Сообщить информацию можно по телефону 112 (полиция) или по номеру 22084084 и e-mail info@bezvests.lv.