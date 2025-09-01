Уехала в Царникаву на пляж и пропала: полиция и волонтеры просят помощи в поисках женщины

Теперь полиция и волонтеры BEZVESTS.LV обращаются ко всем, кто мог находиться поблизости в указанное время и, возможно, видел Анну на стоянке или на пляже. "У вас могли сохраниться фото или видео, где она случайно попала в кадр. Любая деталь может помочь установить ее дальнейший маршрут. Время уходит. Анна до сих пор не найдена. Для нас крайне важно понять, куда она могла направиться", — пишут представители BEZVESTS.LV в соцсетях.