"Евровидение-2026": странам разрешили бойкотировать конкурс из-за Израиля
Участие Израиля в "Евровидении-2026" пока не подтверждено — окончательное решение будет принято в декабре. Но Европейский вещательный союз (EBU) уже объявил, что страны смогут выйти из конкурса без штрафов, если Израиль примет участие в конкурсе.
Это необычный шаг: ранее возможность выхода без санкций предоставлялась только до октября, а в этом году срок продлен до декабря — месяца, когда ожидается голосование по участию Израиля. EBU назначил внешнего наблюдателя, который будет общаться с делегациями и изучать ситуацию.
Высокопоставленный представитель EBU отметил, что если война продолжится, Израилю будет трудно оставаться в конкурсе, но окончательного решения пока нет. Несмотря на давление исключить Израиль, ни одна из крупных стран-спонсоров конкурса этого не поддержала. Австрия, страна-организатор, выразила готовность обеспечить безопасность и помочь Израилю участвовать.
Решение EBU позволяет предположить, что организация готовится к участию Израиля, но одновременно облегчает странам возможность выйти, если они сочтут это необходимым. Такой шаг может привести к массовому «исходу» участников, что поставит под угрозу присутствие Израиля даже при положительном голосовании.