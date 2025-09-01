Власти одной бывшей республики СССР признали, что 95% населения до сих пор говорят на русском языке
Казахстан считает своей сильной стороной тот факт, что 95% населения говорят на русском языке. Об этом заявил российским СМИ посол республики в РФ Даурен Абаев.
"В Казахстане, по-моему, 95% населения говорят на русском языке, и мы считаем, что это наша сила — знать русский язык. Безусловно, в приоритете наш государственный язык — казахский, и его роль с каждым годом растет. Но в то же время мы очень рады тому, что у нас в стране все знают русский язык, потому что это наше, как я еще раз скажу, такое преимущество", — отметил дипломат.
Посол обратил внимание, что в примерно 3 из 7 тысяч школ в Казахстане обучение ведется на русском языке. Это помимо того, что изучение русского во всех школах является обязательным, подчеркнул он.
"Русский язык — это язык, который, как мы считаем в Казахстане, дает нам конкурентную способность", — заявил он.
Не все, однако, в Центральной Азии столь благосклонно относятся к русскому языку. Из-за агрессивной политики РФ в отношении соседей, многие страны сокращают ареал распространения великого и могучего. Так, в Кыргызстане недавно принят закон об усилении роли кыргызского языка за счет уменьшения роли русского.