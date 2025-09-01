Ночью - веселье, утром - разоренье: в латвийском городе на 100% подняли стоимость услуг вытрезвителя

С сентября для лиц, которые в результате употребления алкоголя, наркотических, психотропных или токсичных веществ утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться, либо могут причинить вред окружающим или самим себе и доставлены полицией в отделение вытрезвителя с территории города, плата за услугу составит 40 евро. До сих пор она была 20 евро. Для лиц, доставленных в вытрезвитель из других самоуправлений, плата составит 60 евро вместо прежних 20 евро.