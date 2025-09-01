Ночью - веселье, утром - разоренье: в латвийском городе на 100% подняли стоимость услуг вытрезвителя
В Елгаве с сентября значительно выросла плата за услуги вытрезвителя.
Стоимость услуги была установлена в 2017 году и с тех пор не менялась, однако в последние годы реальные расходы на оказание услуги существенно выросли, поэтому потребовались изменения.
С сентября для лиц, которые в результате употребления алкоголя, наркотических, психотропных или токсичных веществ утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться, либо могут причинить вред окружающим или самим себе и доставлены полицией в отделение вытрезвителя с территории города, плата за услугу составит 40 евро. До сих пор она была 20 евро. Для лиц, доставленных в вытрезвитель из других самоуправлений, плата составит 60 евро вместо прежних 20 евро.
По данным муниципальной полиции Елгавы, в 2024 году в вытрезвитель было помещено 3170 человек, из них 280 из других самоуправлений. За семь месяцев текущего года в вытрезвитель доставлено 1524 человека, из них 126 из других самоуправлений.