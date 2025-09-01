В этом году в Латвии зарегистрировано уже восемь вспышек АЧС на свинофермах и в приусадебных хозяйствах.
Сегодня 09:12
В свиноводческом комплексе под Огре выявлена АЧС: там содержится 20 000 свиней
В свиноводческом комплексе Baltic Pork, где содержится 20 000 свиней, выявлена африканская чума свиней (АЧС), сообщили агентству LETA в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС). Комплекс расположен в Лауберской волости Огрского края.
Чтобы ликвидировать вспышку и не допустить дальнейшего распространения заболевания, все находящиеся в комплексе свиньи будут уничтожены.
В пораженном вирусом комплексе ПВС проводит мероприятия по ограничению АЧС и эпидемиологическое расследование. Вокруг свиноводческого комплекса установлена карантинная зона.
АЧС впервые была зарегистрирована в Латвии в июне 2014 года. Это опасное инфекционное заболевание, и в хозяйствах, где оно выявлено, уничтожается все поголовье свиней.
Оборот Baltic Pork в прошлом году составил 13,585 млн евро, что на 4,7% меньше предыдущего года, а прибыль снизилась на 14,4% до 2,896 млн евро.