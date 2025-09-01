Найдено решение в 2026 году не увеличивать расходы издателей на доставку подписной прессы
Латвийская ассоциация издателей прессы, объединяющая более 90% участников рынка печатных изданий, выразила категорический протест против недавно подготовленного плана повышения тарифов на доставку прессы. Планируемые изменения означали бы фактический рост расходов издателей на доставку в среднем на 30%, а в некоторых сегментах – особенно для региональной прессы – даже более чем на 70%.
Чтобы не допустить резкого роста затрат в 2026 году, что разрушило бы выработанную систему поддержки и финансирования доставки прессы, а также поставило бы под угрозу деятельность печатных изданий в Латвийской Республике, 26 августа 2025 года состоялась встреча ответственных должностных лиц и издателей по вопросам оплаты услуг доставки подписной прессы.
Во встрече с издателями приняли участие и высказали свою позицию министр сообщения Атис Швинка с представителями министерства, а также представители Министерства культуры и VAS Latvijas Pasts.
По итогам встречи было достигнуто соглашение, что в 2026 году расходы издателей на доставку подписной прессы увеличиваться не будут и сохранятся на уровне 2025 года. Также Министерство сообщения в течение двух недель обязалось подготовить и внести на утверждение предложения о поправках в правила Кабинета министров от 14 июля 2022 года № 463 «Порядок оплаты услуг доставки подписных печатных изданий», определив такие пропорции тарифа, чтобы для издателей в 2026 году расходы не возросли.
Латвийская ассоциация издателей прессы выражает благодарность премьер-министру Эвике Силине, а также партиям коалиции за оперативное и продуктивное участие в решении проблемы, результатом чего стало принятие критически важного для издателей решения. Издательская деятельность – особенно региональная – это не только коммерция. Это неотъемлемая часть латвийской демократии, общественной сплоченности и национальной безопасности. Сегодня – в условиях, когда информационному пространству угрожает внешнее влияние и дезинформация, – ответственность государства должна быть не формальной, а реальной, обеспечивая население почтовыми услугами по доступной цене.