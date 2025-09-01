Найдено решение в 2026 году не увеличивать расходы издателей на доставку подписной прессы

По итогам встречи было достигнуто соглашение, что в 2026 году расходы издателей на доставку подписной прессы увеличиваться не будут и сохранятся на уровне 2025 года. Также Министерство сообщения в течение двух недель обязалось подготовить и внести на утверждение предложения о поправках в правила Кабинета министров от 14 июля 2022 года № 463 «Порядок оплаты услуг доставки подписных печатных изданий», определив такие пропорции тарифа, чтобы для издателей в 2026 году расходы не возросли.