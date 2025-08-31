В Латвию идет тепло: в середине недели до +25, но с дождями и грозами

В середине недели в страну поступит более тёплая воздушная масса, и в светлое время суток температура воздуха на большей части территории поднимется до +20…+25 градусов. Тем не менее, снова ожидается дождливая погода: в среду дожди пройдут в основном в западных и центральных районах, а в четверг — и в остальной части страны. Местами возможны сильные ливни и грозы.