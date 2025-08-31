В Латвию идет тепло: в середине недели до +25, но с дождями и грозами
В середине следующей недели в страну поступит более теплая воздушная масса, однако ожидается и больше дождей, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В День знаний погода будет приятной. Небо в основном затянут облака, но с середины дня оно постепенно начнёт проясняться. Небольшой дождь возможен только в отдельных регионах. При слабом ветре ночью и утром местами в западных и центральных районах образуется густой туман.
В ночь на понедельник температура воздуха понизится до +11…+16 градусов, днём повысится до +17…+22.
Во вторник солнце будет чередоваться с облаками, и лишь в первой половине дня в восточных районах возможен небольшой дождь. Ночью местами образуется туман. Будет дуть слабый до умеренного восточный ветер.
Температура воздуха ночью опустится до +9…+14 градусов, днём повысится до +20…+25.
В середине недели в страну поступит более тёплая воздушная масса, и в светлое время суток температура воздуха на большей части территории поднимется до +20…+25 градусов. Тем не менее, снова ожидается дождливая погода: в среду дожди пройдут в основном в западных и центральных районах, а в четверг — и в остальной части страны. Местами возможны сильные ливни и грозы.
Во второй половине недели погода сохранится схожей — между облаками будет проглядывать солнце, время от времени пройдут дожди, местами с грозами. Ночами температура воздуха составит +12…+17 градусов, а днём будет тепло, местами столбик термометра поднимется до +25.