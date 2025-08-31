Ждать ли нам бабье лето? Наблюдатель за природными приметами Вилис Букшс делает прогноз погоды на сентябрь

Исследователь природы указывает: «Этой осенью много ягод у рябины, орехов и желудей у дубов. Если у рябины много ягод – осень будет длинной и дождливой. Если много орехов – ожидается сырая осень. Если много желудей – будет богатый урожай и суровая зима». Он добавляет, что высокие муравейники и ранний отлет аистов тоже показывают: осень будет скорее дождливой, чем сухой.