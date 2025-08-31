Ждать ли нам бабье лето? Наблюдатель за природными приметами Вилис Букшс делает прогноз погоды на сентябрь
Исследователь природных знаков Вилис Букшс поделился своим мнением о погоде в сентябре, основываясь на древних поверьях и наблюдениях за природой.
Букшс напоминает: «Если начало сентября хорошее – осень будет хорошей. Если сентябрь теплый, то зима придет поздно и будет малоснежной. Если месяц Микелиса (сентябрь) туманный – март будет снежным».
Исследователь природы указывает: «Этой осенью много ягод у рябины, орехов и желудей у дубов. Если у рябины много ягод – осень будет длинной и дождливой. Если много орехов – ожидается сырая осень. Если много желудей – будет богатый урожай и суровая зима». Он добавляет, что высокие муравейники и ранний отлет аистов тоже показывают: осень будет скорее дождливой, чем сухой.
Букшс говорит, что «сентябрь по температуре и количеству осадков будет близок к климатической норме, но с уклоном в более теплую сторону».
В первой половине сентября, в основном до Мары Осенней (8 сентября), ожидается умеренно тепло, переменная облачность и кратковременные дожди. Днем температура от +18 до +24 градусов, ночи относительно теплые – +10…+15. В середине месяца погода в основном будет сухой и солнечной. Температура +13…+18. Ночи прохладные, и местами возможны первые заморозки. Дальше, во второй половине сентября, погода будет переменчивой.
«Во время Руденайи (21 сентября, день осеннего равноденствия) больше осадков, возможны сильные ливни и град. Температура +15…+20. С изменением фаз Луны, в новолуние и в первую неделю астрономической осени (22–29 сентября), может порадовать бабье лето с сухими и теплыми днями и приятно прохладными ночами. Днем температура +18…+23, ночью +3…+8. Местами возможны заморозки на траве. Ночью и по утрам – туман. Позже, к Микелису (29 сентября), станет прохладнее. Солнце будет чередоваться с облаками, температура +12…+17, осадки кратковременные», – прогнозирует Букшс.
Он предполагает, что подобная погода сохранится и в первой половине октября, до Старого Микелиса (12 октября).