"Реальная Золушка": как сообщество подарило 11-летней девочке второй шанс на волшебный праздник

11-летняя Джессика Робинсон пережила унизительный момент на школьном выпускном в своей начальной школе, когда один из одноклассников намеренно испортил ее дорогое синее платье стоимостью 450 фунтов (520 евро), наступая на него, пока другие дети смеялись и снимали происходящее. Девочка была настолько расстроена, что покинула праздник в слезах, замкнулась в себе, пропустила последние школьные дни и не смогла попрощаться с друзьями.