"Реальная Золушка": как сообщество подарило 11-летней девочке второй шанс на волшебный праздник
11-летняя девочка была унижена на школьном празднике, когда одноклассник разорвал ее красивое платье, но поддержка сообщества помогла превратить ее горе в победу.

11-летняя Джессика Робинсон пережила унизительный момент на школьном выпускном в своей начальной школе, когда один из одноклассников намеренно испортил ее дорогое синее платье стоимостью 450 фунтов (520 евро), наступая на него, пока другие дети смеялись и снимали происходящее. Девочка была настолько расстроена, что покинула праздник в слезах, замкнулась в себе, пропустила последние школьные дни и не смогла попрощаться с друзьями.

Мама Джессики, Мика Робинсон, рассказала: «Мы отвезли ее на выпускной, все было хорошо, но когда я забирала ее, она плакала, а платье было разорвано на куски. Дети топтали его, снимали и смеялись».

Но когда её мама поделилась этой историей в соцсетях, местное сообщество отреагировало с невероятной теплотой. Люди объединились, чтобы организовать для Джессики второй, особенный выпускной — с бесплатным нарядом, макияжем, прической, транспортом и даже красной дорожкой. Местные бизнесы и жители сделали всё, чтобы превратить её боль в праздник.

Либби Кэннон, владелица бара Notorious, предоставила свое заведение для мероприятия «Платья и смелость». Она сказала: «Наше сообщество объединилось, чтобы подарить ей выпускной, который она действительно заслуживает, заменив болезненное воспоминание на нечто незабываемое». Другие компании предоставили шары, красную дорожку, диджея и охрану. Г-жа Кэннон добавила: «Мы хотим вернуть ей веру в людей после этого ужасного опыта».

На мероприятии собрались более 50 детей. Джессика вновь надела свое отремонтированное синее платье. Мама Джессики от всего сердца благодарит всех причастных.

