Германия пообещала воспринимать безопасность стран Балтии как свою собственную
Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил в четверг, что безопасность балтийских государств и Германии неразрывно связана, пообещав усилить сотрудничество. «Безопасность Балтики — это также наша безопасность в Германии», — сказал Вадефуль перед своим визитом в Эстонию и Данию.
Как сообщает Reuters, министр отметил растущие угрозы в Балтийском море, указав на «теневой флот» России — термин, используемый западными чиновниками для обозначения судов, которые Москва использует для обхода санкций на нефть, а также на случаи порезанных кабелей, сдвинутых буйков и глушении GPS-сигналов.
«Мы наблюдаем полный арсенал гибридной агрессии России», — сказал Вадефуль, добавив, что Эстония и другие балтийские страны заблаговременно предупреждали о рисках.
«Сегодня мы в ЕС и НАТО пользуемся их дальновидностью и опытом — и хотим углубить это сотрудничество», — подчеркнул Вадефуль.