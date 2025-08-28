Германия пообещала воспринимать безопасность стран Балтии как свою собственную

Как сообщает Reuters, министр отметил растущие угрозы в Балтийском море, указав на «теневой флот» России — термин, используемый западными чиновниками для обозначения судов, которые Москва использует для обхода санкций на нефть, а также на случаи порезанных кабелей, сдвинутых буйков и глушении GPS-сигналов.