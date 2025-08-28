Искусственный интеллект на страже: новые технологии поймали первых нарушителей на восточной границе

В этом году до 25 августа были предотвращены попытки 9036 человек незаконно пересечь границу, тогда как за весь прошлый год - 5388. Если так будет продолжаться и дальше, то к концу года может быть достигнут показатель 2023 года, когда число задержанных составило почти 14 тысяч. Всего с начала организованного Беларусью потока нелегальных мигрантов летом 2021 года незаконно пересечь границу пытались уже более 37,5 тысячи человек. В первые годы среди них были семьи с маленькими детьми и беременные женщины, в основном из стран Ближнего Востока, но сейчас ситуация существенно изменилась, пишет Ir.