Искусственный интеллект на страже: новые технологии поймали первых нарушителей на восточной границе
С начала потока нелегальных мигрантов со стороны Беларуси на укрепление восточной границы Латвии выделяются сотни миллионов евро, но главной проблемой остается нехватка пограничников, поэтому важным нововведением в охране границы стало внедрение технологий, которые, работая в тестовом режиме, уже помогли задержать первых нарушителей.
В этом году до 25 августа были предотвращены попытки 9036 человек незаконно пересечь границу, тогда как за весь прошлый год - 5388. Если так будет продолжаться и дальше, то к концу года может быть достигнут показатель 2023 года, когда число задержанных составило почти 14 тысяч. Всего с начала организованного Беларусью потока нелегальных мигрантов летом 2021 года незаконно пересечь границу пытались уже более 37,5 тысячи человек. В первые годы среди них были семьи с маленькими детьми и беременные женщины, в основном из стран Ближнего Востока, но сейчас ситуация существенно изменилась, пишет Ir.
"Детей мы видим очень редко, женщин стало значительно меньше. Если и есть, то в основном молодые. В настоящее время доминируют молодые мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, способные быстро передвигаться", - рассказывает начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.
География мигрантов обширна - в основном это выходцы из Центральной Азии, Бангладеш, Индии и Африки. Руководитель погранслужбы признает, что построенное на границе заграждение как физический барьер не способно полностью удержать нарушителей, так как к границе они прибывают с инструментами, чтобы проделать в нем проход. Поэтому параллельно со строительством заграждения ведется работа по созданию автоматизированной технологической системы наблюдения вдоль всей 457-километровой границы с Беларусью и Россией. Общая стоимость проекта составляет 96 млн евро, из них 72 млн евро выделено ЕС.
Проект предусматривает оснащение границы сенсорами и видеонаблюдением, что позволит пограничникам удаленно наблюдать за всем участком в реальном времени, своевременно обнаруживать нарушителей и реагировать без необходимости патрулировать каждый километр границы. Представитель Латвийского государственного центра радио и телевидения Винета Спрогайне отмечает, что разработанное центром технологическое решение в настоящее время является самым масштабным комплексом применения искусственного интеллекта в Латвии. "Мы уже задержали первых семь нарушителей, которые подошли к границе. Система работает", - отметил Пуятс, говоря о частично завершенной установке технологических решений на одном из участков границы, который был передан пограничникам для тестирования этим летом. По его словам, эта система существенно облегчит работу пограничников.